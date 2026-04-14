Кредит Киеву на 90 млрд евро под угрозой: стало известно, кто может заблокировать помощь Украине вместо Венгрии

Как пишет Financial Times, в ЕС надеются, что победивший на выборах в Венгрии оппозиционер Петер Мадьяр отменит блокировку кредита Киеву на 90 млрд евро и одобрит принятие очередных санкций против России. 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Ранее в Киеве признали, что Зеленский попал в крайне сложную ситуацию после победы Мадьяра на парламентских выборах.