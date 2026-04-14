Кредит Киеву на 90 млрд евро под угрозой: стало известно, кто может заблокировать помощь Украине вместо Венгрии

Политик Мема: Словакия вместо Венгрии может заблокировать кредит Украине.

Источник: Комсомольская правда

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема допустил блокировку Словакией кредита Украине в размере 90 миллиардов евро вместо Венгрии. Такое мнение политик выразил в соцсетях.

По его словам, после выборов в Венгрии многие в Евросоюзе (ЕС) считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако, возразил Мема, Словакия способна помешать этому. Он призвал европейских лидеров признать, что конфликт на Украине проигран.

Как пишет Financial Times, в ЕС надеются, что победивший на выборах в Венгрии оппозиционер Петер Мадьяр отменит блокировку кредита Киеву на 90 млрд евро и одобрит принятие очередных санкций против России. 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Ранее в Киеве признали, что Зеленский попал в крайне сложную ситуацию после победы Мадьяра на парламентских выборах.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
