В Хабаровском крае «Бессмертный полк» выйдет на улицы

В Хабаровском крае на заседании оргкомитета ко Дню Победы предложено провести акцию «Бессмертный полк России» в 2026 году сразу в нескольких форматах — от традиционного шествия до цифрового участия и локальных памятных инициатив, — сообщает hab.aif.ru.
С докладом выступил представитель движения «Бессмертный полк России». Он отметил, что акция в последние годы стала многоформатной и охватывает не только уличные шествия, но и онлайн-платформы, образовательные учреждения и общественные пространства.
По данным, приведённым в докладе, в 2022 году участие в акции приняли 85 регионов России и более 80 стран мира, а общее число участников превысило 12 миллионов человек. В 2025 году шествие прошло в 57 регионах и собрало более 77 миллионов участников.
Отдельно подчёркивалось, что формат проведения акции в каждом регионе определяется на уровне высшего должностного лица субъекта Российской Федерации с учётом обстановки и требований безопасности.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе обсуждения отметил объединяющий характер акции:
«Это объединение людей. Мы считаем, что это объединение людей», — заявил он.
Также он подчеркнул участие военнослужащих и их семей, отметив, что с 2022 года участники специальной военной операции традиционно включаются в шествие вместе с семьями и сослуживцами в едином формате участия.
В рамках обсуждения были представлены дополнительные форматы проведения акции:
автопробеги с размещением портретов.
участие школ и детских садов.
«стены памяти» в организациях.
размещение фотографий на одежде и транспорте.
участие спортивных команд и болельщиков.
цифровые форматы и онлайн-шествие.
Также отмечено, что акция проходит в течение всего периода с 1 по 11 мая и охватывает широкий спектр общественных и цифровых мероприятий.
Демешин поддержал идею использования единой символики акции и проведения сопутствующих мероприятий, включая демонстрацию фильмов военной тематики и семейных историй.