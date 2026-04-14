В районе лестничного спуска в Заостровье проведут аварийно-восстановительные работы. На эти цели выделили 43,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Специалистам предстоит выполнить «аварийно-восстановительные работы на участках Балтийского моря в целях ликвидации и предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера». Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026 год.
Склон на морском побережье в Заостровье регулярно разрушается во время штормов. Из-за непогоды также повреждается лестница, которой пользуются для спуска на пляж.