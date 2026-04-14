Жаркая неделя в Москве и области: что прогнозируется на ближайшую неделю

В Москве апрель решил устроить настоящую погодную встряску. На неделе с 13 по 19 апреля воздух прогреется заметно выше климатической нормы, правда, солнце будут разбавлять кратковременные дожди и порывистый ветер. Об этом в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
«В Москве и Московской области с 13 по 19 апреля прогнозируется теплая погода с переменным дождем. С середины недели ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на 3−5 градусов. По ночам без заморозков», — рассказал Ильин.
Самый яркий температурный скачок случится в середине недели. В среду, 15 апреля, столбики термометров поднимутся до +13… +17 градусов— это на 3−5 градусов выше обычных апрельских показателей. Ночью тоже комфортно: от +3 до +8 градусов. Правда, местами возможен небольшой дождь, а ветер хоть и ослабнет до 5−10 м/с, но останется северо-восточным.
Во вторник, 14 апреля, начнутся перемены: воздух прогреется до +8… +10 градусов, но зарядит дождь в компании северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. Давление упадёт до 754 мм рт. ст.
В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, дневная температура закрепится на отметках +13… +17 градусов, ночная — +3… +8 градусов. В четверг ветер сменится на юго-восточный (4−9 м/с), а в пятницу снова возможны кратковременные дожди. Давление всё те же 752−754 мм рт. ст.
Суббота, 18 апреля, выдастся самым тёплым днём: до +17 градусов днём и до +8 градусовночью. Однако небольшой дождь всё же вероятен, а атмосферное давление просядет до 750 мм рт. ст.
Завершится неделя резким похолоданием. В воскресенье, 19 апреля, днём температура рухнет до +7 градусов, ночь при этом останется относительно тёплой — +5… +10 градусов. Обещают переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер перейдёт на устойчивое восточное направление и разгонится до 4−9 м/с при давлении около 750 мм рт. ст.
