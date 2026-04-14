AP: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде или Женеве

Следующий раунд переговоров между представителями США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде. Пока время и место встречи не определено, но есть вероятность того, что новый раунд консультаций может пройти 16 апреля. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, в текущий момент Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность проведения повторной встречи в пакистанской столице. При этом должностные лица администрации США называют Женеву одним из возможных мест проведения нового раунда переговоров, передает агентство.
12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская делегация вернулась на родину, не достигнув соглашения с Ираном. Он отметил, что дипломаты США четко обозначили красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, проявили гибкость, но иранская сторона не согласилась с инициативами.
13 апреля в западных СМИ выразили мнение, что администрация Белого дома оказалась в тупике после провала переговоров с Ираном в Пакистане, поскольку у нее остались «лишь непривлекательные варианты».