AP: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде или Женеве

Следующий раунд переговоров между представителями США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде. Пока время и место встречи не определено, но есть вероятность того, что новый раунд консультаций может пройти 16 апреля. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.