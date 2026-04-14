Китай выдвинул план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке: вот что предлагает Си Цзиньпин

Си Цзиньпин предложил четыре меры для поддержания мира на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил план из четырех пунктов для мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на Центральном телевидении Китая.

Предложение китайского лидера включает защиту мирного сосуществования, уважение суверенитета, укрепление международного права и координацию в вопросах безопасности и развития. В частности, Китай предложил следующее для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке:

«Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуре безопасности для Ближнего Востока и регионе Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования».

Ранее KP.RU сообщил, что США и Иран не могут подписать соглашение о мире на Ближнем Востоке. В частности, это происходит из-за разности взглядов. Вашингтону нужно перемирие, а Тегеран рассчитывает на стабильный мир в регионе. Более того, США хотят запретить любые ядерные амбиции Ирану.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше