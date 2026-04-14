Китай выдвинул план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке: вот что предлагает Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил план из четырех пунктов для мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на Центральном телевидении Китая.
Предложение китайского лидера включает защиту мирного сосуществования, уважение суверенитета, укрепление международного права и координацию в вопросах безопасности и развития. В частности, Китай предложил следующее для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке:
«Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуре безопасности для Ближнего Востока и регионе Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования».