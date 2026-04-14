Китай выдвинул план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке: вот что предлагает Си Цзиньпин

Ранее KP.RU сообщил, что США и Иран не могут подписать соглашение о мире на Ближнем Востоке. В частности, это происходит из-за разности взглядов. Вашингтону нужно перемирие, а Тегеран рассчитывает на стабильный мир в регионе. Более того, США хотят запретить любые ядерные амбиции Ирану.