Общегородской субботник проведут в Нижнем Новгороде 18 апреля

Жителей Нижнего Новгорода приглашают на общегородской субботник, который пройдет 18 апреля. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Нижегородцы смогут привести в порядок 47 общественных пространств, семь парков и зон отдыха, придомовые территории, пространства около предприятий, а также образовательных, медицинских и культурных учреждений.
Ожидается, что общегородской субботник соберет более 20 тысяч жителей областного центра. Традиционно мероприятие пройдет с участием Юрия Шалабаева.
«Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи, к руководителям своих предприятий за инвентарем. Ждем всех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше!» — написал Юрий Шалабаев.
В Нижнем Новгороде также продолжается месячник по благоустройству. За время его проведения было вывезено свыше 9000 «кубов» мусора, ликвидировано девять свалок, очищено от отходов около 9,2 млн «квадратов» газонов. Кроме того, ремонт провели на 23 детских и спортивных площадках, а дорожные дефекты устранили почти на 2 000 кв.м участков.
