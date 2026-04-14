Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники

РИА Новости: семьи с детьми выбирают Петербург и Казань на майские праздники.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самыми популярными направлениями у российских туристов с детьми на майские праздники внутри страны стали Санкт-Петербург, Казань и Москва, а среди зарубежных направлений — страны ближнего зарубежья и Азии, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«На майские праздники туристы выбирают направления, подходящие для экскурсионного отдыха, крупные туристические центры и курорты. В топ-10 самых популярных направлений от семейных туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Сочи, Волгоград, Тула и Кисловодск», — выяснили в сервисе.

По данным сервиса, приоритетными направлениями для путешественников с детьми на майские праздники в 2026 году являются внутрироссийские — на их долю приходится до 80% бронирований. При этом средняя стоимость ночи на эти даты составляет 8,1 тысячи рублей.

В свою очередь, на зарубежные поездки у семейных туристов приходится каждое пятое бронирование в мае. «Наибольший спрос традиционно приходится на страны СНГ, ближнего зарубежья и Азии — направления привлекают благодаря наличию прямого авиасообщения и безвизовому режиму», — отметили аналитики.

Так, в топ-10 зарубежных направлений по количеству бронирований на майские праздники у семейных туристов входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Армения, Абхазия, Таиланд, Япония, Китай и Казахстан. «Средняя стоимость ночи по зарубежным направлениям в бронированиях у семей с детьми составляет 13,6 тысячи рублей», — заключили аналитики.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
