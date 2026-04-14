Смертность в Ростовской области превысила рождаемость

За два месяца 2025 года уровень смертности превысил рождаемость в Ростовской области.

Смертность оказалась выше рождаемости в Ростовской области. Такой вывод можно сделать на основе данных Ростовстата за январь — февраль 2025 года.

Всего за отчетный период в регионе на свет появились 5187 малышей, это на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. Тогда на Дону родились 5259 детей.

Умерших за два месяца 2025 года было 9465 человек (на 4,7% меньше, чем в 2024 году, когда зафиксировали 9929 умерших). В том числе, за указанный период не смогли спасти 19 детей в возрасте до 1 года.

Таким образом, разница между смертностью и рождаемостью (естественная убыль населения) составила 4278 человек. За январь-февраль 2024 года показатель фиксировался на уровне в 4670 человек.

