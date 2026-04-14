Российским туристам в Средней Азии раскрыли блюдо, которое нельзя есть с пловом

Ранее сообщалось, что умеренное употребление шоколада не приводит к увеличению веса. По словам диетологов, безопасной считается порция в 15−30 граммов тёмного шоколада с содержанием какао от 70%. Специалисты подчёркивают, что решающее значение имеют общий рацион и уровень физической активности, а не отдельные продукты.