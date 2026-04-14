Российским туристам в Средней Азии раскрыли блюдо, которое нельзя есть с пловом

«С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами), пьют зелёный чай и едят простую лепёшку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — отметила доктор.
По словам врача, само блюдо уже содержит значительное количество жира, поэтому дополнительные калорийные продукты создают повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Она также отметила, что многое зависит от состояния здоровья и выбора места питания.
Отмечается, что в Узбекистане плов традиционно подают в первой половине дня, а стандартная порция составляет около 250−400 граммов.
Ранее сообщалось, что умеренное употребление шоколада не приводит к увеличению веса. По словам диетологов, безопасной считается порция в 15−30 граммов тёмного шоколада с содержанием какао от 70%. Специалисты подчёркивают, что решающее значение имеют общий рацион и уровень физической активности, а не отдельные продукты.
