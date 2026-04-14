СМИ назвали место проведения очередного раунда переговоров США и Ирана

Представители Соединенных Штатов Америки и Ирана вернулся в Исламабад на этой неделе. Здесь пройдет очередной раунд переговоров двух стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Напомним, переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, провалились. Теперь возможна морская блокада Ирана. При этом президент США Дональд Трамп признался, что ему все равно, будет ли сделка с Ираном.
При этом представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана.