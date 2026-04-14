СМИ назвали место проведения очередного раунда переговоров США и Ирана

Reuters: Делегации США и Ирана вернутся в Исламабад на переговоры на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Представители Соединенных Штатов Америки и Ирана вернулся в Исламабад на этой неделе. Здесь пройдет очередной раунд переговоров двух стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Между тем, по данным Associated Press, переговоры США и Ирана могут пройти в Женеве. Это место, в частности, называют в американской делегации на переговорах. Словом, точное место еще так и не определили, но есть вероятность, что переговоры состоятся в четверг, 16 апреля.

Напомним, переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, провалились. Теперь возможна морская блокада Ирана. При этом президент США Дональд Трамп признался, что ему все равно, будет ли сделка с Ираном.

При этом представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше