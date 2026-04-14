Выжившего в Охотском море Пичугина признали виновным в смерти двух людей

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев нахождения в Охотском море, виновным по делу о гибели двух человек, сообщили РБК в пресс-службе суда. Информацию подтвердили в прокуратуре Бурятии.
Дело против Пичугина было заведено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Также его обвиняли в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК). Максимальное наказание по первой статье (конкретной ее части) — семь лет лишения свободы. Второе преступление карается штрафом, обязательными или исправительными работами, а также арестом на срок до полугода.
По совокупности преступлений Пичугина приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в суде.
Суд пришел к выводу, что Пичугин лично внес в договор купли-продажи подвесного лодочного мотора заведомо недостоверные сведения о дате заключения договора, характеристиках агрегата, заводского номера, и установил на мотор приобретенные ранее информационные таблички, содержащие эти недостоверные сведения. Затем он использовал этот договор, отдав его для регистрации своего маломерного судна в МЧС.
В июле 2024 года судно было освидетельствовано, ему выдали судовой билет и допустили его к эксплуатации. Через десять дней, управляя им, Пичугин «нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, зная о неисправности системы охлаждения подвесного лодочного мотора».
Пичугин вместе с родными отправился по маршруту в запрещенном для плавания районе — на удалении от ближайшего берега не менее 19 км, отметили в суде. В результате подвесной лодочный мотор отказал, а маломерное судно утратило способность «управляемо безопасно передвигаться» и начало дрейфовать.
«После того как мы получим текст приговора в письменном виде, я детально его изучу. Затем мы обсудим ситуацию с моим подзащитным Михаилом Пичугиным и коллегами, и только после этого примем решение о наших дальнейших шагах», — сообщил РБК адвокат осужденного Андрей Аштуев.
Трое туристов — Михаил Пичугин и его брат Сергей, а также сын последнего, 15-летний Илья, отправились на лодке в путешествие с Сахалина к Шантарским островам в начале августа 2024 года. По пути они попали в сильный шторм и сбились с курса. Самой лодкой управлять было нельзя, так как у нее «открутились» якоря, сломались мотор и весла, рассказывал Пичугин.
Мужчину обнаружили 14 октября. Его брат и племянник погибли от обезвоживания и переохлаждения. Всего Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней, за это время он потерял 50 кг.
В начале февраля Пичугин изменил показания по делу и частично признал вину в гибели родных.