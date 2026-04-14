ГД планирует рассмотреть проект об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом

Археолога-античника Бутягина польские власти арестовали в начале декабря 2025 года в Варшаве, после того как он принял участие в нескольких научных конференциях и провел ряд лекций в нескольких странах ЕС. Украина потребовала экстрадиции Бутягина, обвиняя его якобы в разрушении античного городища Мирмекий в Крыму в результате раскопок. Бутягин, работающий в Мирмекии с 1999 года как начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), с момента присоединения Крыма к России в 2014 году не брал у украинских надзорных органов разрешений на раскопки. На Украине Бутягину грозит до пяти лет тюрьмы.