Красноярские врачи отправились работать в Свердловск ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа медиков из Красноярска прибыла в подшефный Свердловск Луганской Народной Республики.
В течение двух месяцев специалисты будут оказывать помощь местным учреждениям здравоохранения.
В состав делегации вошли семь врачей: невролог, специалист функциональной и ультразвуковой диагностики, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог и кардиолог. Руководит группой главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи.
Как отметил руководитель делегации Красноярского края в Свердловском муниципалитете Виктор Ермаков, это не первый выезд специалистов в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами. По его словам, часть врачей будет работать не только в центральной городской больнице, но и в детском стационаре.
Также запланированы выездные приемы в поселках и селах округа. График работы сформируют после согласования с местными властями и опубликуют в СМИ, сообщили в краевом минздраве.