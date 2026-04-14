Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские врачи отправились работать в Свердловск ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа медиков из Красноярска прибыла в подшефный Свердловск Луганской Народной Республики.

Источник: НИА Красноярск

В течение двух месяцев специалисты будут оказывать помощь местным учреждениям здравоохранения.

В состав делегации вошли семь врачей: невролог, специалист функциональной и ультразвуковой диагностики, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог и кардиолог. Руководит группой главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи.

Как отметил руководитель делегации Красноярского края в Свердловском муниципалитете Виктор Ермаков, это не первый выезд специалистов в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами. По его словам, часть врачей будет работать не только в центральной городской больнице, но и в детском стационаре.

Также запланированы выездные приемы в поселках и селах округа. График работы сформируют после согласования с местными властями и опубликуют в СМИ, сообщили в краевом минздраве.