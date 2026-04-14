Хабаровский суд восстановил права военнослужащего, которого считали погибшим.

В Хабаровске суд восстановил права военнослужащего, которого ошибочно признали погибшим во время выполнения боевых задач, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
История началась в сентябре 2023 года, когда военный был командирован в зону проведения специальной военной операции. В декабре он оказался под обстрелом, но сумел найти укрытие и впоследствии благополучно вернулся в Россию.
Из-за проблем со связью командование не имело данных о его местонахождении: сначала военнослужащего признали пропавшим без вести, а позже — погибшим. Прокуратура, действуя в интересах военного, обратилась в Индустриальный районный суд Хабаровска с требованием аннулировать запись акта о смерти.
Суд удовлетворил иск и исключил соответствующую запись из государственного реестра. Благодаря этому военнослужащий смог восстановить свою правоспособность. Решение пока не вступило в законную силу.
