Российский актер Роман Курцын поработал бортпроводником на самолете Belavia на рейсе Москва — Минск

Российский актер Роман Курцын стал бортпроводником на самолете Belavia, сообщила «Мiнская праўда».
Появление известного актера на борту самолета стало сюрпризом для пассажиров рейса Москва — Минск. Роман Курцын стал частью авиакоманды белорусского самолета и полностью погрузился в роль бортпроводника.
Такое необычное перевоплощение связано со съемками фильма «Родительский дом», часть сцен которого снимали в реальных условиях — прямо на борту самолета. Для роли актеру позволили фактически побыть бортпроводником. В итоге Курцын проводил инструктаж по безопасности, пообщался с пассажирами, обслуживал их во время полета. А еще Роман Курцын пригласил пассажиров смотреть фильм «Родительский дом», который выйдет на большие экраны уже 23 апреля.
Видео с актером быстро разлетелись по соцсетям*.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram и ряд других, признана экстремистской и запрещена в России.