Мужчина присвоил забытый на вокзале в Черняховске пакет с планшетом и фотоаппаратом

В Калининградской области в линейный отдел полиции на станции Черняховск обратился 37-летний житель Калининградской области. Мужчина забыл на вокзале пакет с личными вещами: планшетом, телевизионной приставкой и цифровым фотоаппаратом в чехле. Общий ущерб — около 13 тысяч рублей.
Когда он спохватился, пакета уже не было. Транспортные полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и вычислили вора. Им оказался 34-летний местный житель.
Как выяснило следствие, мужчина заметил забытый пакет, убедился, что за ним никто не наблюдает, присвоил вещи и скрылся с территории вокзала.
Следствие Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Фигурант пока находится под подпиской о невыезде.