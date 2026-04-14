Жена пропавшего Героя России указала, что он садился в неизвестную машину

Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов садился в день исчезновения в машину, но идентифицировать номер не удалось, сообщила его супруга Валерия со ссылкой на правоохранительные органы, передает «РИА Новости».
«Мне так сказали [сотрудники органов], что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — сказала женщина, уточнив, что автомобиль зафиксировали камеры наблюдения, когда Асылханов в него садился.
Валерия также прокомментировала вероятность потери памяти у пропавшего участника военной операции, предположив, что такое «вряд ли» могло произойти.
Ранее правоохранительные органы региона информировали, что 3 апреля Асылханов ушел из дома в Юрге и не вернулся. Следственный комитет проводит проверку.
Асылханов отправился в зону проведения специальной военной операции в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024-го президент Владимир Путин вручил ему Золотую звезду Героя России. На тот момент на счету рядового числились 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин противника.
Ранее Валерия рассказывала, что после ранения ее муж вернулся домой и работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
После пропажи Асылханова было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство; максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).
