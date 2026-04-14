Дачные маршруты, ремонт дворов и благоустройство контейнерных площадок обсудили в мэрии Воронежа

На еженедельном совещании в мэрии Воронежа обсудили актуальные вопросы жизнеобеспечения города. Одним из важнейших среди них была безопасность горожан при самостоятельном обгреве квартир с помощью газовых духовок. В докладе об оперативной обстановке в городе руководитель Управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук сообщил, что за неделю оперативная группа и спасатели осуществили 61 выезд, большинство из которых касались отравления угарным газом. Во всех случаях горожанам оказали необходимую помощь.
СЕЗОННЫЕ МАРШРУТЫ НАЧАЛИ РАБОТУ РАНЬШЕ.
Второй вопрос планерки касался запуска сезонных автобусных маршрутов. В этом году по поручению мэра Сергея Петрина и в связи с ранней весной их работа началась раньше обычного — с 6 апреля.
По итогам ежегодного обследования дорожных условий, а также с учетом обращений граждан и опыта прошлых лет в предстоящем сезоне до 31 октября будут работать маршруты по следующим направлениям: — № С53 — «ул. Димитрова — мкр. Сомово»; — № С68 — «завод ГОО — Сады “Алексеевские”; — № С76 — “Сады Ближние — ж/д вокзал “Воронеж-1”; — № С93 — “ж-д вокзал “Воронеж-1” — “Сады Дальние”. С 10 апреля дополнительно организована работа маршрута № 79 от остановки “Завод ГОО” до остановки “Сады “Дружба”. Еще два маршрута, № 22 и № 81, перевели на резервные схемы движения. Автобусы будут ходить от остановки “Улица Перхоровича” (№ 81) и от микрорайона Острожка (№ 22) до остановки “Тополя-2” в микрорайоне Буденный Левобережного района.
Перевозку пассажиров на сезонных маршрутах будут осуществлять автобусы большого и среднего классов, оборудованные накопительными площадками и адаптированные для перевозки крупногабаритного багажа и садоводческого инвентаря.
ДЛЯ 9 ТЫСЯЧ ВОРОНЕЖЦЕВ УЛУЧШИЛИ ОТОПЛЕНИЕ.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Алла Макеева рассказала о реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж». Благодаря ей, в прошлом году продолжилось строительство напорных канализационных линий по улице Изыскателей. К настоящему времени готовность объекта составляет 70%.
Также в рамках программы технологически объединили реконструкцию котельной на Туполева, 31к с реконструкцией инженерных сетей и переключили на нее системы теплоснабжения жилого квартала, ограниченного улицами Волгоградской, Туполева и Баррикадной. Это позволило обеспечить качественным теплоснабжением около 9 тысяч воронежцев.
Алла Макеева добавила, что при подготовке к отопительному сезону 2025−2026 управление ЖКХ проверило готовность к работе 63 теплоснабжающих организаций и совместно с управами районов обеспечило получение 5 242 актов готовности. Кроме того, выполнен капитальный ремонт тепломеханического оборудования пяти центральных тепловых пунктов.
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ.
В течение прошлого года в 29 помещениях муниципального жилья провели капитальный ремонт. Стоимость работ составила более 22 миллионов рублей. В ближайшее время запланирован капремонт еще 24 квартир. Подрядчики разработали проектно-сметную документацию на 17 жилых помещений и заключили 11 контрактов ремонтные работы. Кроме того, управление обеспечило проведение аварийно-восстановительных работ по 93 объектам, пострадавшим после падения БПЛА.
Еще одна действующая муниципальная программа «Формирование современной городской среды» направлена на благоустройство дворовых территорий и общественно значимых пространств. По ней в 2025 году обновили 51 двор на сумму более 274 миллиона рублей, благоустроили бульвар по улице Карла Маркса, Петровскую набережную и часть набережной Авиастроителей. Обновление с установкой новых контейнеров получили и 26 контейнерных площадок в городе. А сотрудники управления ЖКХ и управ районов уже сформировали список из 210 площадок, которые обустроят в 2026 году.
Также в прошлом году город получил субсидию на проведение мероприятий по ликвидации иловых карт на улице Антокольского.