Дачные маршруты, ремонт дворов и благоустройство контейнерных площадок обсудили в мэрии Воронежа

По итогам ежегодного обследования дорожных условий, а также с учетом обращений граждан и опыта прошлых лет в предстоящем сезоне до 31 октября будут работать маршруты по следующим направлениям: — № С53 — «ул. Димитрова — мкр. Сомово»; — № С68 — «завод ГОО — Сады “Алексеевские”; — № С76 — “Сады Ближние — ж/д вокзал “Воронеж-1”; — № С93 — “ж-д вокзал “Воронеж-1” — “Сады Дальние”. С 10 апреля дополнительно организована работа маршрута № 79 от остановки “Завод ГОО” до остановки “Сады “Дружба”. Еще два маршрута, № 22 и № 81, перевели на резервные схемы движения. Автобусы будут ходить от остановки “Улица Перхоровича” (№ 81) и от микрорайона Острожка (№ 22) до остановки “Тополя-2” в микрорайоне Буденный Левобережного района.