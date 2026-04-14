В Хабаровске назвали даты репетиций парада Победы

8 мая — день, когда военная строгость сменяется смыслом и настроением. В крае пройдёт торжественное собрание и праздничный концерт. По замыслу организаторов, это не просто концерт, а попытка связать поколения — от тех, кто прошёл Великую Отечественную войну, до тех, кто сегодня продолжает воинскую службу. Через музыку, воспоминания и сценические образы выстраивается та самая «нить времени», о которой так часто говорят, но редко показывают.