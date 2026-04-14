В Хабаровске назвали даты репетиций парада Победы

В Хабаровске подготовка к Дню Победы выйдет на финальный этап 7 и 8 мая — город проживёт три дня подряд в ритме репетиций, торжеств и самого парада, об этом говорили на на заседании оргкомитета ко Дню Победы, — сообщает hab.aif.ru.
7 мая станет днём генеральной репетиции. На площадь имени Ленина выйдут расчёты, техника и оркестры — всё, что зрители увидят уже через два дня, но без официальной торжественности. По традиции, на репетицию пригласят не только организаторов, но и зрителей — школьников, студентов, представителей патриотических объединений, семьи участников специальной военной операции. Это тот редкий момент, когда парад можно увидеть «изнутри», без парадного напряжения.
8 мая — день, когда военная строгость сменяется смыслом и настроением. В крае пройдёт торжественное собрание и праздничный концерт. По замыслу организаторов, это не просто концерт, а попытка связать поколения — от тех, кто прошёл Великую Отечественную войну, до тех, кто сегодня продолжает воинскую службу. Через музыку, воспоминания и сценические образы выстраивается та самая «нить времени», о которой так часто говорят, но редко показывают.
И, наконец, 9 мая — сам День Победы. Военный парад на площади имени Ленина станет центральным событием. В нём примут участие не только военнослужащие и техника, но и ветераны — главные люди этого дня. Для них предусмотрена отдельная организация: подвоз к трибунам, сопровождение, помощь на месте. Рассматривается даже использование электрокаров — чтобы сократить путь от транспорта до мест размещения.
Парад дополнят тематические инсталляции, участие зрителей и общая атмосфера праздника, которую стараются сохранить не формальной, а живой.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании подчеркнул, что смысл этих дней — не только в зрелищности:
«Мы должны показывать единение, мы должны показывать память к нашим предкам, к великим предкам, которые действительно отстаивали интересы своей Родины», — отметил он.
По его словам, для Дальнего Востока эта память имеет особое значение — здесь война не закончилась в мае 1945-го, а продолжилась до полной точки во Второй мировой.
Именно поэтому эти три дня — с 7 по 9 мая — в Хабаровске выстраиваются не как формальная программа, а как последовательная история: от подготовки — к осмыслению — и к самому дню Победы.