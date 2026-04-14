Рейсы задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 14 апреля

В нижегородском аэропорту имени Чкалова сегодня, 14 апреля, задерживается ряд рейсов. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании затронули как вылетающие, так и прибывающие самолеты.
Причиной сбоя в расписании стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные рано утром. В Росавиации пояснили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
На вылет из Нижнего задерживаются три рейса. Дольше всего пассажиры ждут отправки в Калининград — борт должен был улететь еще накануне в 20:15, но время перенесли на сегодня на 11:20. Рейс в Москву, запланированный на 9:40, ожидается в 13:40. Также задерживается вылет в Санкт-Петербург — с 11:20 до 15:20.
Что касается прибывающих бортов, то с опозданием ожидаются четыре самолета. Рейс из Москвы прибудет к 12:05 вместо 8:30 по расписанию. Два борта из Санкт-Петербурга приземлятся в 13:55 и 14:45, хотя планировались на 12:25 и 10:40. Также задерживается самолет из Минеральных Вод — его ждут к 13:10.
Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями онлайн-табло и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.