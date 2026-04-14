Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье будут судить мужчину за мошенничество с сим-боксами

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В суд в Электростали направлено уголовное дело 20-летнего жителя Ростовской области, использовавшего более 4,5 тысяч номеров в сим-боксах для телефонных мошенников, сообщает прокуратура Подмосковья.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года 20-летний житель Ростовской области ради заработка вошел в состав группы телефонных мошенников. На съемных квартирах в Электростали он должен был следить за работой сим-боксов для аферистов, за период работы терминала было использовано более 4,5 тысяч сим-карт.

«Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

Отмечается, что он обвиняется по части 3 статьи 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика».

Правоохранители пресекли работу преступной группы и изъяли оборудование.

В отношении иных соучастников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.