В Перми планируют расширить полигон для вывоза снега

В этом году туда отвезли порядка 400 кубометров.

Министр транспорта Сергей Вешняков сообщил о планах расширить снегоприёмный полигон Дорожно-эксплуатационной службы, рассказали в соцсетях Законодательного собрания Пермского края.

ДЭС отвечает за содержание центральных улиц Перми и части региональных трасс. По словам министра, в этом сезоне полигон принял рекордный объём снега. Если в прошлом году вывезли около 250 тысяч кубометров, то в этом — уже 400 тысяч.

От коммерческих организаций поступило ещё около 350 тысяч кубометров. Общий объём вывоза вырос в три раза.

«Будем ещё расширяться», — заявил Вешняков.

Полигон находится на Сылвенском тракте, его площадь превышает 60 тысяч квадратных метров.