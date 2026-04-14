В Перми планируют расширить полигон для вывоза снега

Министр транспорта Сергей Вешняков сообщил о планах расширить снегоприёмный полигон Дорожно-эксплуатационной службы, рассказали в соцсетях Законодательного собрания Пермского края.
ДЭС отвечает за содержание центральных улиц Перми и части региональных трасс. По словам министра, в этом сезоне полигон принял рекордный объём снега. Если в прошлом году вывезли около 250 тысяч кубометров, то в этом — уже 400 тысяч.
От коммерческих организаций поступило ещё около 350 тысяч кубометров. Общий объём вывоза вырос в три раза.
«Будем ещё расширяться», — заявил Вешняков.
Полигон находится на Сылвенском тракте, его площадь превышает 60 тысяч квадратных метров.