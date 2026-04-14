В десяти регионах России Радоница будет выходным днем

Источник: РБК

Выходной в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей) объявлен для жителей Брянской, Иркутской, Пензенской и Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Это следует из данных справочно-правового сервиса «Контур. Норматив».

В некоторых регионах закреплено, что выходной будет 21 апреля. В других — дата устанавливается ежегодно принимаемым документом.

Радоница — это народное название специального дня для посещения кладбищ в первый вторник после пасхальной недели. В 2026 году эта неделя длится с 12 по 18 апреля. В нескольких регионах, перечисленных выше, Радоница является официальным религиозным праздником.

