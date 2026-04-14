В Кирове арестовали подростка, пытавшегося за деньги поджечь подстанцию

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Подросток, пытавшийся за деньги поджечь трансформаторную подстанцию в Кирове, арестован, сообщает СК России.
«Следственными органами СКР по Кировской области несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ. Судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в канале на платформе MAX.
По данным следствия, 30 января 17-летний подросток пытался за деньги поджечь оборудование трансформаторной подстанции в Кирове, используя промышленную горючую жидкость. Осуществить задуманное ему не удалось.
Кроме того, вынесен приговор двум несовершеннолетним за совершение террористического акта в Омске, им назначены наказания в виде 7 и 7,5 лет лишения свободы. В Нижнем Новгороде двое подростков осуждены за совершение теракта на объектах сотовой связи к 6 и 6 годам 3 месяцам лишения свободы. Во всех случаях несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательных колониях.