Россиян предупредили о штрафе за кормление ворон


Массовое скопление птиц ведет к рискам инфекций, загрязнению территорий и привлечению грызунов.

За кормление ворон у дома россиянам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Об этом предупредила юрист Олеся Чернокова.

«Если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — сказала Чернокова в беседе с РИА Новости. Юрист отметила, что если кормление птиц не несет вреда и загрязнения двора, то никаких мер реагирования не последует.

Россияне также могут быть оштрафованы за кормление голубей в жилых дворах. Штраф составляет до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 5 тысяч, пишет «Царьград».