В Волгограде после зимы латают ямы и готовят магистрали к новому сезону

С начала года дорожные службы Волгограда уже отремонтировали более 26 000 квадратных метров дорожного полотна. Работы по восстановлению дорог сейчас активно идут во всех восьми районах города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Чтобы привести дороги в порядок, специалисты используют два основных метода: ямочный ремонт и укладку нового асфальта целыми «картами», то есть большими участками. Работы организованы и днем, и ночью.
Список улиц, где ремонт уже завершен, ежедневно обновляется. Среди них:
Красноармейский район: улицы Плеханова, Зеленоградская, бульвар Энгельса, Гражданская, Брестская, Остравская, 50 лет Октября.
Кировский район: улица Кирова, а также некоторые улицы в частном секторе.
Советский район: улицы Шумского, Волгоградская, Засекина, набережная Ельшанская.
Ворошиловский район: улицы Дубовская, Кузнецкая.
Центральный район: проспект Ленина, улицы Пархоменко, Глазкова.
Дзержинский район: 3-я Продольная магистраль, бульвар 30-летия Победы, улицы 51-й Гвардейской, Землячки, Хорошева.
Краснооктябрьский район: улицы Маршала Еременко, проспект Ленина, Таращанцев, Богунская, Кубинская.
Тракторозаводский район: улицы Николая Отрады, Ополченская.
Кроме текущего ремонта, в Волгограде активно приводят в порядок крупные магистрали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется восстановить более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это значит, что дороги в городе-герое станут намного лучше и комфортнее для водителей и пешеходов.