В Волгограде после зимы латают ямы и готовят магистрали к новому сезону

26 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

С начала года дорожные службы Волгограда уже отремонтировали более 26 000 квадратных метров дорожного полотна. Работы по восстановлению дорог сейчас активно идут во всех восьми районах города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Чтобы привести дороги в порядок, специалисты используют два основных метода: ямочный ремонт и укладку нового асфальта целыми «картами», то есть большими участками. Работы организованы и днем, и ночью.

Список улиц, где ремонт уже завершен, ежедневно обновляется. Среди них:

Красноармейский район: улицы Плеханова, Зеленоградская, бульвар Энгельса, Гражданская, Брестская, Остравская, 50 лет Октября.

Кировский район: улица Кирова, а также некоторые улицы в частном секторе.

Советский район: улицы Шумского, Волгоградская, Засекина, набережная Ельшанская.

Ворошиловский район: улицы Дубовская, Кузнецкая.

Центральный район: проспект Ленина, улицы Пархоменко, Глазкова.

Дзержинский район: 3-я Продольная магистраль, бульвар 30-летия Победы, улицы 51-й Гвардейской, Землячки, Хорошева.

Краснооктябрьский район: улицы Маршала Еременко, проспект Ленина, Таращанцев, Богунская, Кубинская.

Тракторозаводский район: улицы Николая Отрады, Ополченская.

Кроме текущего ремонта, в Волгограде активно приводят в порядок крупные магистрали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется восстановить более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это значит, что дороги в городе-герое станут намного лучше и комфортнее для водителей и пешеходов.

