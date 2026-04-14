Водителям и логистам в Калининградской области подняли предложение на 22500 рублей

Если вы ищете работу в Калининградской области, начало 2026 года выглядит обнадёживающе: медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях подскочила до 70000 рублей. Год назад было 60200. Разница — почти 10 тысяч на руки, если считать до налогов. Данные hh.ru показывают, что кадровый голод ударил по кошелькам работодателей сильнее всего в трёх сферах.
Транспорт и логистика: предлагают 85900 рублей (плюс 22500 к прошлому году). Регион живёт перевозками — и теперь платит за это по-настоящему.
Административный персонал: офисные сотрудники могут просить 67900 рублей. Плюс 36% за год — самый высокий темп роста.
Домашний персонал: няни, сиделки, уборщицы: 65700 рублей. Год назад было 50200. Спрос на помощь по дому вырос — и цена тоже.
Абсолютный рекорд по деньгам — в автомобильном бизнесе. Там медиана достигла 90100 рублей. Чуть меньше предлагают строителям (88700 рублей) и маркетологам (84600 рублей).
Самые скромные прибавки — у закупщиков (плюс 18%) и продавцов (плюс 19%). Но и они теперь получают в среднем 68−71 тысячу. Рынок труда Калининградской области окончательно перешёл в режим «деньги за человека» — и соискатели могут диктовать условия.