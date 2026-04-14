В Красноярске полицейские «скрутили» пьяного бесправника (видео)

Инспекторам красноярского полка ДПС пришлось применить физическую силу и наручники для задержания нетрезвого автомобилиста без прав.
Случай произошел ночью в минувшую субботу в Советском районе города, подробности в полиции рассказали сегодня. Сообщается, что патруль заметил «Ниссан», который ехал с высокой скоростью. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобилист совершил ряд серьезных нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости.
«Для остановки нарушителя инспекторам ДПС пришлось применить физическую силу и специальные средства. После задержания выяснилось, что 32-летний мужчина не имеет права на управление транспортными средствами и находится в состоянии опьянения — освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,472 мг/л», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
Попытку сбежать водитель объяснил испугом и рассказал, что дома его ждали жена и трое детей. За неподчинение полиции и допущенные нарушения ПДД в отношении него составили ряд административных материалов.
Полицейские просят красноярцев сообщать о замеченных на дорогах пьяных водителях по телефону «Синяя линия» (263−10−19) или посредством чат-бота @Alkoline_Krsk_bot.
