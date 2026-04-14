Более 450 бездомных собак отловили в Красноярске с начала года

С начала 2026 года в Красноярске отловили 455 безнадзорных собак. Почти сотня животных — в поселке Солонцы, который сейчас находится на особом контроле служб. Так, с начала года специалисты выезжали туда более 200 раз. Работой с бездомными животными в городе занимаются две подрядные организации и одна ветеринарная служба. Жалобы от жителей принимаются круглосуточно, после чего бригады выезжают на место в течение суток. Помимо этого, в районах регулярно проходят рейды, в рамках которых специалисты выявляют стаи, места прикорма и ведут работу с жителями и организациями. После поимки животных доставляют в пункты временного содержания, где они находятся до 20 дней. За это время собак осматривают, вакцинируют, стерилизуют и оценивают их поведение. Если агрессия не выявляется, животных возвращают в среду обитания с биркой на ухе. В случае, если собака проявляет агрессию, то ее не выпускают обратно. Таких животных оставляют в приюте, где им в течение месяца ищут новых владельцев. Если хозяева находятся, собаку передают по договору после проведения всех необходимых процедур. Такие животные могут жить в приютах, квартирах, домах, на частных территориях, но в среду обитания их выпускать нельзя. В случае обнаружения подобных фактов, забравшего также ждет штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность, — уточнили в мэрии краевого центра. В ведомстве добавили, что если собаку за 30 дней не заберут, то по закону животное необходимо усыпить. Власти напоминают, что отлову подлежат животные без владельцев и без специальных бирок. При этом даже собаки с бирками могут быть отловлены, если проявляют агрессивное поведение. Напомним, что ранее собака покусала подростка в Тасеево, и суд взыскал с муниципалитета 15 тысяч рублей.