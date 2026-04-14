Волгоград попал в топ-5 городов, в которых падают цены на новостройки

В Волгограде продолжают падать цены на квартиры в новостройках. В марте средняя цена квадратного метра составила 126 тысяч рублей, и это на 1,5% меньше, чем в феврале. Месяц назад тоже было снижение — на 0,9%. При этом в Волгограде одни из самых низких цен на квартиры в новостройках по сравнению с другими городами России, сообщает пресс-служба компании Яндекс.