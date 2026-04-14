В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 672 человека

В Свердловской области зарегистрировано 672 пострадавших от присасывания клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. Случаи зарегистрированы в 53 населенных пунктах, больше всего — в Дягтярске, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Пышме, Ирбите, Тугулыме, Слободо-Туринске, Камышлове, Талице и Байкалово.
— В 2026 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11600 га физических площадей. Работы начнутся после проведения расчистки, дератизации и установления благоприятных погодных условий, — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор напоминает: самым эффективным способом профилактики является прививка. Всего в Свердловской области против клещевого энцефалита привились более 31 тысячи человек, еще 77 тысяч — ревакцинировались. Начать вакцинацию можно в любое время года.