В удмуртском селе Алнаши открыли тренажерный зал для людей с инвалидностью

Тренажерный зал «Энергия» открылся в селе Алнаши Удмуртской Республики, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Алнашского района.
В новом пространстве установлено оборудование, разработанное с учетом специфических потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Безопасные и комфортные конструкции позволяют эффективно восстанавливать физическую активность.
«Особое значение зал приобретает сегодня, когда в район возвращаются участники специальной военной операции. Занятия в зале “Энергия” помогут бойцам пройти необходимый этап адаптации и ускорить процесс восстановления функций организма», — добавили в администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.