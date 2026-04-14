В удмуртском селе Алнаши открыли тренажерный зал для людей с инвалидностью

В нем установлено оборудование с учетом потребностей жителей с ОВЗ.

Источник: Национальные проекты России

Тренажерный зал «Энергия» открылся в селе Алнаши Удмуртской Республики, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Алнашского района.

В новом пространстве установлено оборудование, разработанное с учетом специфических потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Безопасные и комфортные конструкции позволяют эффективно восстанавливать физическую активность.

«Особое значение зал приобретает сегодня, когда в район возвращаются участники специальной военной операции. Занятия в зале “Энергия” помогут бойцам пройти необходимый этап адаптации и ускорить процесс восстановления функций организма», — добавили в администрации.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.