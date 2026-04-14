В Калининграде ищут подрядчика для обеспечения стоянки судов «Крузенштерн» и «Седов»

Согласно графику, «Седов» будет находиться в порту с 1 мая по 31 декабря. Крузенштерн будет выходить в море и возвращаться в порт в течение навигации. Так, после ремонта на судоремонтном заводе (с 14 мая по 1 июня) «Крузенштерн» пробудет в порту до 14 июля, затем выйдет в море до 3 августа. После краткой стоянки с 3 по 7 августа судно снова отправится в рейс — до 17 августа. Далее запланирована стоянка в порту до 28 августа, после чего парусник вновь выйдет в море — до 2 октября. С начала октября и до конца года судно будет находиться в порту.