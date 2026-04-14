В Хабаровском крае отремонтируют подъезд к поселку Гатка

Подъезд к поселку Гатка в Хабаровском крае отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проведут на дороге от населенного пункта до трассы Советская Гавань — Ванино. Там специалисты заменят асфальт, установят пластиковые сигнальные столбики и нанесут разметку со световозвращающими элементами.
Отметим, что поселок расположен на слиянии рек Большая Хадя и Тутто в Советско-Гаванском районе. Именно эта дорога связывает его с административным центром и основными транспортными маршрутами края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.