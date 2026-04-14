Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отремонтируют подъезд к поселку Гатка

Специалисты заменят асфальт и установят сигнальные столбики.

Подъезд к поселку Гатка в Хабаровском крае отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы проведут на дороге от населенного пункта до трассы Советская Гавань — Ванино. Там специалисты заменят асфальт, установят пластиковые сигнальные столбики и нанесут разметку со световозвращающими элементами.

Отметим, что поселок расположен на слиянии рек Большая Хадя и Тутто в Советско-Гаванском районе. Именно эта дорога связывает его с административным центром и основными транспортными маршрутами края.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.