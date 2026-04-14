Врач назвала срок хранения пасхальных яиц в холодильнике

После Пасхи в холодильниках волгоградцев часто остаются крашеные яйца и куличи. Но радоваться запасам рано: у праздничных продуктов есть свой лимит, и он короче, чем кажется.
Врач-эндокринолог Дарья Подчиненова рассказала, сколько времени сваренные вкрутую яйца с целой скорлупой могут лежать дома. Максимум — 7 дней. Для сравнения: в общепите по санитарным нормам этот срок и вовсе 36 часов, — пишет ТАСС.
Даже если яйца пролежали в холодильнике неделю, выбрасывать их не обязательно. Для здорового человека, особенно ведущего активный образ жизни, они все еще безопасны.
А вот к пасхальной выпечке врач советует подходить с осторожностью. При выборе угощения стоит ориентироваться на индивидуальные факторы, особенно если есть хронические заболевания.
Организм у всех разный, и то, что хорошо одному, может навредить другому.
