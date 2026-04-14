Имущество обанкротившегося АБЗ в Красноярске продадут за 362,4 миллиона

В лот включены объекты на улице Лесопильщиков.

Конкурсный управляющий обанкротившегося красноярского АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ) Александр Коновалов объявил начальную цену имущества — 362,4 миллиона рублей.

В лот включены объекты на улице Лесопильщиков: 11 зданий и сооружений (в том числе заводоуправление), три земельных участка общей площадью почти 5 гектаров и производственное оборудование. Начальную стоимость актива определил ПАО «Сбербанк» как залоговый кредитор.

АО «АБЗ» признано банкротом в декабре 2025 года по иску ООО «Красноярское карьероуправление». В реестр требований кредиторов включены долги на сумму 643,65 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что владельца ТРК «Звёздный» в Красноярске обязали выплатить 4,18 млн за пожар.