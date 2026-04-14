В башкирском селе Аскарово открылась новая детская поликлиника

Новая детская поликлиника открылась в селе Аскарово Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену. Внутри есть несколько входных групп и лифт, оборудованы кабинеты узких специалистов, физиотерапии, массажа, электрокардиографии, ультразвукового исследования и современная лаборатория. На первом этаже находится колясочная зона, регистратура, гардероб, фильтр-бокс, комната матери и ребенка, игровая. Для сотрудников организованы комнаты отдыха и душевые.
«Первичное звено здравоохранения — опора для человека. Только в прошлом году на реализацию проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” было направлено 5,7 миллиарда рублей. Мы построили 6 поликлиник, 137 модульных медучреждений, провели капитальный ремонт 9 объектов, приобрели 4980 единиц медицинского оборудования, 99 санитарных автомобилей», — сказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматулин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.