77-летний бездомный из Монголии Камбек вернулся к скитальческой жизни

Напомним, 77-летний бездомный из Монголии, проведя большую часть своей жизни на улице, исколесил почти всю страну. В Нижнем Новгороде недалеко от метро он соорудил шалаш из найденных на помойке матрасов, подушек и покрывал. Это заметила жительница города Екатерина. Сначала она помогала Камбеку продуктами и деньгами, а когда начались холода, нашла центр, в котором мужчину обеспечили не только крышей над головой и спальным местом, но и новой одеждой, вкусной едой и, конечно, посильной работой.