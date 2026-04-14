77-летний бездомный из Монголии Камбек вернулся к скитальческой жизни

Бездомный уроженец Монголии по имени Камбек, история которого зимой прогремела на всю Нижегородскую область, вернулся к скитальческому образу жизни. 77-летний мужчина самостоятельно покинул реабилитационный центр, ставший ему домом на четыре месяца. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказал директор реабилитационного центра «Решение для тебя» Алексей Туманов.
Напомним, 77-летний бездомный из Монголии, проведя большую часть своей жизни на улице, исколесил почти всю страну. В Нижнем Новгороде недалеко от метро он соорудил шалаш из найденных на помойке матрасов, подушек и покрывал. Это заметила жительница города Екатерина. Сначала она помогала Камбеку продуктами и деньгами, а когда начались холода, нашла центр, в котором мужчину обеспечили не только крышей над головой и спальным местом, но и новой одеждой, вкусной едой и, конечно, посильной работой.
Но прожив в хороших условиях центра четыре месяца, мужчина решил вернуться к бродяжничеству. Как рассказал Алексей Туманов, Камбек вел себя своевольно и нарушал правила проживания в центре. И как только на улице потеплело, он собрал свои вещи и просто ушел. О том, куда он уходит, Камбек не говорил, но возвращаться в центр уже не планировал.
— Он вольный человек, который всю жизнь бродяжничал, и комфортная жизнь в доме для него не подходит. Жить на улице и спать на вокзале более привычно для Камбека, — сказал Алексей.
Первое время Камбека видели недалеко от метро, где раньше стоял шалаш. Однако где сейчас находится бездомный, неизвестно. Тем не менее, если Камбек решит вернуться в центр реабилитации, то его примут.