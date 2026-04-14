В Хабаровском крае ветеранам пообещали не только праздник к 9 мая

В Хабаровском крае на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню Победы губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на условиях жизни ветеранов Великой Отечественной войны и необходимости системной работы, а не разовых мер к празднику, сообщает hab.aif.ru.
Поводом для жёсткого разговора стала конкретная ситуация, о которой глава региона рассказал в ходе совещания. По его словам, во время объезда он посетил 102-летнего ветерана и обратил внимание на состояние двора.
«Он выходит — у него ни одной лавочки нет. Зато посреди двора шалман, который местные алкоголики создали. И детишки вокруг них бегают. Чему они научатся?» — отметил Демешин.
Губернатор подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы и требуют немедленного реагирования со стороны муниципальных властей и профильных служб.
«Не только парады у дома ветерана нужно провести, а посмотреть, как содержатся территории, рядом с которыми живут ветераны», — заявил он.
По его словам, внимание к ветеранам должно носить постоянный характер:
«Они каждый день выходят и каждый день хотят видеть нормальные условия».
В ходе совещания прозвучали поручения привести в порядок территории, где проживают ветераны, включая дворы, подъезды и прилегающую инфраструктуру. Также поставлена задача проверить состояние памятников, воинских захоронений и мест памяти.
Отдельно обсуждалось участие ветеранов в мероприятиях, посвящённых 9 мая. Планируется их приглашение в качестве почётных гостей на парад Победы в Хабаровске с организацией сопровождения и подвоза к местам проведения.
Кроме того, предложено использовать электрокары для доставки ветеранов к трибунам.
В числе мер поддержки также обозначены единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. По информации, озвученной на совещании, выплаты должны пройти в апреле с контролем сроков исполнения.
Отдельно отмечена необходимость адресного внимания к ветеранам, в том числе к тем, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в основных мероприятиях.
«Это наша с вами общая задача», — подчеркнул губернатор.
Таким образом, подготовка к 9 мая в регионе рассматривается не только как организация торжественных мероприятий, но и как работа по улучшению повседневных условий жизни ветеранов.