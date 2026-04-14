УФССП: «живущий по законам СССР» алиментщик переводит сыну 850 рублей вместо 8 тысяч

Так как алиментщик не трудоустроен официально и у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание, судебные приставы сначала применили к должнику меры административного воздействия. Однако 40 часов обязательных работ он не отбыл. Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ст. 157 УК РФ. Мужчине грозит реальное наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.