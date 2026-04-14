Волгоградцам грозит 10-летний срок за кражу электродов со стройплощадки

В Красноармейском районе Волгограда правоохранители раскрыли кражу со стройплощадки. Двое специалистов лишили одну из организаций, занимающуюся строительством для нужд нефтеперерабатывающих предприятий, львиной доли запаса электродов, необходимых для возведения каркасной конструкции.

О пропаже в полицию заявил 56-летний директор компании. Инцидент произошёл в период с 16 по 17 февраля 2026 года. В общей сложности похищены оказались 2540 упаковок электродов стоимостью в 2,2 млн рублей.

Отметим, на что рассчитывали отчаянные воришки, неизвестно. Стройплощадка находилась на режимной территории под прицелом многочисленных видеокамер. После поступления сигнала, правоохранители оперативно вычислили преступников. Ими оказались 30- и 37-летние мужчины, которые также выполняли подряд на объекте. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Им может грозить до 10 лет тюрьмы. В настоящее время злоумышленники в содеянном сознались, решением суда на время следствия они помещены в СИЗО.

Фото и видео: правоохранители.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше