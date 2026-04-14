В Пермском округе хотят объединить несколько населённых пунктов

В Пермском муниципальном округе предложили объединить ряд деревень и сёл. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в краевой парламент.
Согласно инициативе, деревни Заозерье и Луговая, которые ранее входили в Усть-Качкинское сельское поселение и фактически слились, планируют сделать одним населённым пунктом под названием Луговая.
Похожее объединение предлагают провести и на территории бывшего Юго-Камского сельского поселения. Там село Рождественское и деревню Луговую хотят преобразовать в единый населённый пункт с названием Рождественское.
Как указано в документах, такие изменения связаны с тем, что после создания Пермского муниципального округа выявились населённые пункты с одинаковыми названиями.
Инициатор проекта, глава округа Ольга Андрианова, считает, что объединение поможет убрать дублирование названий. Это особенно важно в условиях проведения догазификации в сельских территориях.
Рассмотреть законопроект депутаты планируют на пленарном заседании в мае.