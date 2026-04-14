Уровень образованности казахстанцев продолжает расти — результаты исследований

По результатам исследований специалистов Программы развития ООН (ПРООН) Казахстан в 2025 году занял 32-е место в глобальном рейтинге по сводному индексу уровня образования. Это позволило нашей стране не только стать безусловным лидером среди стран СНГ, но и опередить в этом сегменте такие государства, как Лихтенштейн, Австрия, Франция, Ирландия, Гонконг, Сингапур, Турция и Китай.
Что известно о рейтинге Глобальный рейтинг по индексу уровня образования формируется на основании комбинированной оценки показателей грамотности населения той или иной страны. В расчётах конечного индекса используются данные Института статистики ЮНЕСКО. В рейтинге оценены показатели 193 стран и отдельных административных территорий с особым статусом.
Индекс вычисляется как сочетание показателей средней и ожидаемой продолжительности обучения граждан в возрасте до 25 лет. То есть учитывается не только обязательный период обучения, но и среднее число лет, которое граждане тратят на образование до 25 лет.
Позиции в СНГ По мнению специалистов ПРООН лидером по уровню образования среди стран СНГ является Казахстан: средняя продолжительность обучения — 12,5 года, ожидаемая (прогнозируемая) — 14 лет. Эти показатели указывают на то, что большинство граждан Казахстана в возрасте до 25 лет не только успешно заканчивают школу, но и как минимум получают среднее специальное образование.
Казахстан также относится к мировым лидерам по качеству образовательной системы в целом, что показал обновлённый рейтинг Global Education Index аналитической платформы Insider Monkey: страна заняла 18-е место в мире.
После Казахстана в рейтинге по индексу уровня образования идут: Россия (34-е место), Беларусь (38-е), Кыргызстан (41-е), Узбекистан (43-е), Армения (58-е), Таджикистан (62-е) и Азербайджан (69-е).
Мировые лидеры и аутсайдеры В рейтинге первое место в мире занимает Германия: средняя продолжительность обучения — 14,3 года, ожидаемая — 17,3 года. В топ-10 стран по индексу уровня образования также вошли: Швейцария (13,9), США (13,9), Исландия (13,9), Канада (13,9), Литва (13,6), Эстония (13,6), Израиль (13,5), Великобритания (13,5) и Латвия (13,4).
Самые низкие показатели отмечены у: Сомали (191-е место, ср. продолжительность — 1,9 года), Мали (192-е, 1,6 года) и Нигер (193-е, 1,4 года).