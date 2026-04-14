Башкирия прошла пик половодья

Глава ГКЧС Башкирии Кирилл Первов: «Пик весеннего половодья пройден».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прошел пик весеннего половодья. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 14 апреля сообщил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

— [За неделю] поступило 83 сообщения, связанных с весенним половодьем и скоплением талых вод. Подтоплений жилых домов не зафиксировано. На контроле находятся 10 ситуаций в восьми муниципалитетах, связанных с подтоплением 52 приусадебных участков в СНТ Уфы, шести участков дорог и четырех мостов. Уровни рек плавно снижаются, пик весеннего половодья пройден. Максимальный уровень реки Белой в Уфе был зафиксирован 9 апреля и составил 507 см (сегодня — 450 см), — передал руководитель экстренного ведомства.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил ГКЧС за «отличную работу» по борьбе половодьем.