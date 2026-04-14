Башкирия прошла пик половодья

— [За неделю] поступило 83 сообщения, связанных с весенним половодьем и скоплением талых вод. Подтоплений жилых домов не зафиксировано. На контроле находятся 10 ситуаций в восьми муниципалитетах, связанных с подтоплением 52 приусадебных участков в СНТ Уфы, шести участков дорог и четырех мостов. Уровни рек плавно снижаются, пик весеннего половодья пройден. Максимальный уровень реки Белой в Уфе был зафиксирован 9 апреля и составил 507 см (сегодня — 450 см), — передал руководитель экстренного ведомства.