Украинец, пытавшийся убить силовика в Москве, рассказал о попытке побега

Гражданин Украины 1980 года рождения, являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины и принимавший участие в боевых действиях против российских войск на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей, был завербован СБУ в марте 2025 года и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства. По указанию куратора он взял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, разместил его в багажнике электроскутера и доставил к бизнес-центру в Москве для дистанционного подрыва, сообщила ФСБ.