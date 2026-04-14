Украинец, пытавшийся убить силовика в Москве, рассказал о попытке побега

Задержанный за подготовку теракта в отношении силовика украинец рассказал, что должен был сбежать в Казахстан, однако не смог этого сделать, потому что куратор не вышел с ним на связь. Видео с допросом задержанного распространил Центр общественных связей ФСБ.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала трех граждан — Украины, Молдавии и России, — причастных к подготовке теракта, который планировался Службой безопасности Украины 2 апреля в Москве. Целью преступления было убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с использованием заминированного электроскутера, считает следствие.
Гражданин Украины 1980 года рождения, являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины и принимавший участие в боевых действиях против российских войск на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей, был завербован СБУ в марте 2025 года и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства. По указанию куратора он взял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, разместил его в багажнике электроскутера и доставил к бизнес-центру в Москве для дистанционного подрыва, сообщила ФСБ.
Гражданина Молдовы 1991 года рождения завербовали украинские спецслужбы в декабре 2025 года в Кишиневе и также направили в Москву для проведения теракта, полагает следствие. В назначенный день он арендовал автомобиль, заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи украинской стороне последствий планировавшегося подрыва в режиме реального времени.
Гражданин России 2009 года рождения за денежное вознаграждение по заданию СБУ осуществил видеосъемку местности, чтобы помочь противнику определить место парковки электроскутера для поражения цели, и отправил запись куратору в период подготовки теракта. Розыск иных лиц, причастных к подготовке этого преступления, продолжается.
Аналогичная тактика использовалась при совершении теракта, в результате которого в декабре 2024 года погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
Кириллов и Поликарпов погибли в результате взрыва радиоуправляемой бомбы, установленной на ручку электросамоката, который был припаркован у подъезда дома генерала. По версии следствия, взрывное устройство по заданию СБУ установил гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов за денежное вознаграждение. Он признал вину, в январе Курбонова приговорили к пожизненному заключению.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.