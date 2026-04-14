Полиция проверяет видео с подростками на крыше дома в Хабаровске

В Хабаровске полицейские проверяют информацию о группе несовершеннолетних, оказавшихся на крыше многоэтажного здания на улице Пионерской. Данные об инциденте появились в социальных сетях, сообщает пресс-служба полиции по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам проверки, подростки поднимались на металлические конструкции на крыше и снимали происходящее на видео, подвергая свою жизнь риску.
Проверку проводит подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску. Правоохранители устанавливают личности несовершеннолетних, запечатлённых на видео.
В случае подтверждения фактов нарушения к родителям или законным представителям несовершеннолетних могут быть применены меры профилактического характера. Также управляющая организация получит предписание усилить контроль за доступом посторонних в технические зоны жилого дома.
