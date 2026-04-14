Сотни случаев укусов клещей в Алматы: чем можно заразиться и как себя обезопасить

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, с началом сезона активности клещей в Алматы обратились к специалистам сотни пострадавших. Санэпидемиологи отмечают, что по состоянию на 9 апреля 2026 года в медицинские организации с укусами клещей обратились 334 человека; половину из них составляют несовершеннолетние до 14 лет.
"Всем пострадавшим была своевременно оказана помощь: при необходимости введён противоклещевой иммуноглобулин. Случаев заражения на данный момент не зарегистрировано. Однако специалисты предупреждают: расслабляться рано — впереди пик сезона, когда риск инфицирования возрастает в разы, — сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.
Известно, что Алматы и его окрестности относятся к эндемичным зонам по клещевым инфекциям. Это значит, что здесь обитают иксодовые клещи — переносчики опасных заболеваний, способных привести к тяжёлым последствиям для здоровья человека.
По словам представителя департамента, сезон активности этих паразитов начинается ранней весной и продолжается до поздней осени; однако именно весна — наиболее рискованный период. В апреле-июне клещи особенно активны: они быстрее находят «жертву», а погодные условия — умеренное тепло и повышенная влажность — создают идеальную среду для их распространения.
Какие инфекции переносят клещи?
Наибольшую опасность представляют две инфекции — клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, более известный как болезнь Лайма.
Клещевой энцефалит — это не просто повышение температуры после укуса, а тяжёлое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Врачи отмечают, что болезнь развивается стремительно: ещё вчера человек чувствовал себя нормально, а уже сегодня — сталкивается с высокой температурой, сильной головной болью, ознобом и выраженной интоксикацией. В тяжёлых случаях возможны поражения мозга, паралич и инвалидность.
Не менее коварен клещевой боррелиоз. Его особенность в том, что заболевание может развиваться медленно и незаметно, переходя в хроническую форму. Сначала появляется характерное покраснение на коже — мигрирующая эритема; затем могут подключаться боли в суставах, проблемы с сердцем и нервной системой.
При этом заражение происходит не только при укусе: опасность представляет и попытка самостоятельно раздавить клеща — возбудитель может попасть в организм через микроповреждения кожи, — добавила специалист.
Главная ошибка — игнорировать укус или откладывать обращение к врачу. В первые дни после присасывания клеща у медиков есть возможность существенно снизить риск развития инфекции. Особенно внимательными стоит быть родителям: как показывает статистика, дети составляют половину всех пострадавших. Это связано с тем, что они чаще играют на траве и могут не заметить клеща вовремя.
Профилактика остается самым эффективным способом защиты. Перед выездом на природу стоит продумать одежду: светлые вещи помогают быстрее заметить клеща, а закрытые участки тела снижают вероятность укуса. Брюки лучше заправлять в носки или обувь, а голову — обязательно защищать. Не менее важны репелленты — специальные средства, отпугивающие клещей. Их необходимо наносить не только на одежду, но и на открытые участки кожи, строго следуя инструкции.
Во время прогулок специалисты советуют регулярно осматривать себя и детей: клещ не всегда присасывается сразу — иногда он может находиться на одежде в поисках подходящего места. После возвращения домой осмотр должен быть особенно тщательным: клещи нередко попадают в жильё с одеждой, шерстью домашних животных или даже с полевыми цветами.
На сегодняшний день самой надёжной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация. Она проводится в поликлиниках после консультации врача и особенно рекомендуется людям, живущим или работающим в эндемичных районах.
Если же укуса избежать не удалось, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью — желательно в первые сутки и не позднее четырёх дней. Пока статистика по заражениям в Алматы остаётся благополучной; однако количество укусов уже говорит о том, что сезон начался активно. Впереди — месяцы, когда риск столкнуться с клещами будет только расти. В этих условиях внимательность к себе и близким становится не просто рекомендацией, а необходимостью.