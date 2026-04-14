Дяде погибшего в Охотском море красноярского подростка вынесли приговор

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек в Охотском море.
Напомним, 9 августа 2024 года Пичугин вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном Ильей, живущим в Красноярске, отправился на лодке «Байкат 470» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалина. Мужчины планировали порыбачить и показать подростку китов.
На обратном пути у лодки заглох мотор — вышла из строя система охлаждения. Судно почти два месяца неуправляемо дрейфовало в море. Первым от холода и обезвоживания погиб 15-летний Илья, затем — его отец Сергей. Сам Пичугин выжил, питаясь горохом и дождевой водой, и потерял около 50 килограммов. Он обвесил лодку светоотражающими жилетами, чтобы привлечь внимание. Спустя 67 дней рыбаки нашли судно у берегов Камчатки.
Следователи обвинили мужчину в управлении лодкой с неисправным мотором, на которой тот зашел в запрещенный для такого судна район плавания, удалившись от берега почти на 11 морских миль.
Михаилу Пичугину назначили 3 года принудительных работ.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.