Дяде погибшего в Охотском море красноярского подростка вынесли приговор

На обратном пути у лодки заглох мотор — вышла из строя система охлаждения. Судно почти два месяца неуправляемо дрейфовало в море. Первым от холода и обезвоживания погиб 15-летний Илья, затем — его отец Сергей. Сам Пичугин выжил, питаясь горохом и дождевой водой, и потерял около 50 килограммов. Он обвесил лодку светоотражающими жилетами, чтобы привлечь внимание. Спустя 67 дней рыбаки нашли судно у берегов Камчатки.