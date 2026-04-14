Роман с криптоинвестором обошёлся калининградке в 1,6 млн рублей

Она стала жертвой мошенников, с которыми познакомилась в сети. Всё началось с обычного онлайн-флирта.
Романтическая переписка длилась больше месяца. Когда мужчина полностью втёрся в доверие, он предложил женщине подзаработать на инвестициях в криптовалюту. Уговорил зарегистрироваться на инвестиционной платформе и вложить деньги.
Калининградка последовала инструкциям и перевела на счёт платформы 1 600 000 рублей. После этого «возлюбленный» перестал выходить на связь. Вывести деньги обратно не получилось — платформа оказалась подделкой.
По той же схеме пострадала 54-летняя жительница Калининграда. Её онлайн-собеседник тоже убедил вложиться в криптовалюту. Женщина оформила кредит и перевела на указанные счета больше 170 000 рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве (ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция ищет злоумышленников, но главный совет прежний: не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются идеальными партнёрами.